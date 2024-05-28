نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء إيطاليا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 مايو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالاً هاتفياً من معالي جورجا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، تناول بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

خلال المكالمة، استعرض الطرفان آفاق رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بالإضافة إلى الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والعمل المناخي المشترك. وتم التركيز على أهمية تعزيز هذه الشراكات بما يحقق النمو والازدهار المستدام لكلا البلدين، ويلبي تطلعاتهما نحو مستقبل مزدهر.