نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وآخرها استهداف خيام النازحين في رفح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 مايو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح. وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الدولية، والذي يطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في محافظة رفح. وأشارت إلى أن استمرار هذه العمليات يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية إبقاء معبر رفح مفتوحاً لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل واسع.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه سكان غزة نتيجة للعدوان المستمر. وأكدت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ومستدام.