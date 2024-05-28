نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: تحياتنا لمصر الثقافة والعروبة والعلم والأدب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 مايو 2024 01:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمصر العروبة والثقافة والعلم والأدب، وذلك بمناسبة مشاركتها البارزة في أكبر مشروع للقراءة في العالم، “تحدي القراءة العربي”، الذي شهد مشاركة أكثر من 18 مليون طالب من أكثر من 31 ألف مدرسة.

وفي تدوينة نشرها سموه على منصة التواصل الاجتماعي “X”، قال: “احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مشروع للقراءة في العالم… شارك أكثر من 18 مليون طالب في تحدي القراءة العربي من أكثر من 31 ألف مدرسة… تحياتنا لطلاب مصر، وتحياتنا لمصر الثقافة والعروبة والعلم والأدب. تقديرنا لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في مصر لدورهم الكبير في إنجاح هذا الحراك القرائي العربي الضخم. ننتظر الأوائل من جمهورية مصر لنحتفي بهم مع إخوانهم من دول العالم العربي في دبي بإذن الله. حفظ الله مصر، وحفظ قيادتها وشعبها.”