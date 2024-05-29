نشكركم على متابعتكم خبر تعزيزاً لجودة الحياة.. وزارة الصحة تطلق مبادرة “خطة السداد الميسر” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة “خطة السداد الميسر” التي تتيح تقسيط رسوم الخدمات المقدمة لمتعامليها عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن 8 بنوك محلية بهدف الحصول على مرونة مالية أكبر وتوفير الراحة للمتعاملين من خلال تقديم خيارات سهلة للدفع.

توفر “خطة السداد الميسر” تقسيط رسوم خدمات الوزارة لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك والمصارف على دفعات ميسرة حيث تطبق الشروط والأحكام المعمول بها في البنوك بشأن نسبة الأرباح ومدة التقسيط والحد الأدنى للدفع ما يسهم في تعزيز السعادة والإيجابية للمتعاملين ومعدلات رضاهم.. كما يمكن لحامل البطاقة الاتصال مباشرة بمركز الاتصال أو قنوات المتوفرة لدى البنك لتقديم طلب للمشاركة في خطة السداد الميسرة.

تهدف هذه المبادرة – التي تأتي ضمن خطط الوزارة لتبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية وتحقق أعلى معايير الكفاءة والشفافية – إلى تمكين المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أكبر لتعزيز جودة الحياة والرفاه العام في المجتمع وتسلط الضوء على التزام الوزارة بتحسين جودة حياة المتعاملين وتحقيق تجربة إيجابية عند التفاعل مع مختلف خدماتها.

تستهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إنشاء بيئة تفاعلية مرنة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وفعالية ومع تقديم خدمات مثل “خطة السداد الميسر” تواصل الوزارة تصدر المشهد كأول جهة حكومية اتحادية تبادر نحو تحسين وتسهيل إجراءات الدفع المالية ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

ومع إطلاق هذه المبادرة تحدد وزارة الصحة ووقاية المجتمع معايير جديدة للكفاءة في الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام تجارب مالية أكثر سلاسة وراحة وتشير إلى مستقبل لا تشكل التعاملات المالية الحكومية عبئاً بل ستكون جزءاً من حلول تدعم تطلعات ورفاهية المتعاملين.

تشمل البنوك التي تم الاتفاق معها لتنفيذ هذه الخدمة مصرف أبوظبي الإسلامي ،بنك أبوظبي التجاري ،بنك دبي التجاري ،مصرف عجمان ،مصرف الإمارات الإسلامي ،بنك الإمارات دبي الوطني ،مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي