نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يلتقي الرئيس الكوري ويحضر مأدبة عشاء ومراسم ضيافة تراثية احتفاء بزيارة سموه لسيؤول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم بفخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا، والسيدة الأولى كيم كيون هي، اللذين رحبا بزيارة سموه. وأعربا عن سعادتهما بلقائه وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى كوريا.

وتبادل سموه مع الرئيس الكوري وحرمه في قصر تشانغدوك التاريخي بالعاصمة سيؤول الأحاديث الودية، التي عبرت عن متانة العلاقات والصداقة بين البلدين والشعبين، وحرصهما المتبادل على تعزيزها، بجانب القيم المشتركة في المحافظة على الثقافة والموروث والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وحضر صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان مراسم ضيافة تقديم الشاي على الطريقة الكورية التقليدية، والتي تضمنت فقرة موسيقية لآلة الناي قدمها عازف كوري. وبعد ذلك قام سموه والرئيس الكوري بجولة في حديقة القصر، التي تعد من أهم المعالم السياحية التاريخية في كوريا.

كما حضر سموه مأدبة عشاء خاصة أقامها فخامة الرئيس يون سوك يول في “البيت الأزرق” تكريماً لسموه والوفد المرافق، حيث تخللتها فقرات موسيقية وعروض تراثية تعبر عن ثراء الموروث الثقافي الكوري.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للرئيس والسيدة الأولى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله والوفد المرافق إلى هذا البلد المضياف. وأشاد سموه بالاهتمام الذي يوليه الشعب الكوري الصديق للمحافظة على تراثه وثقافته الجديرة بالتقدير، مؤكداً دور الثقافات والفنون في بناء جسور التواصل والتقارب بين شعوب العالم، كونها جزءاً أصيلاً من الإرث الإنساني الذي يجب المحافظة عليه لتتناقله الأجيال.

حضر المأدبة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة.