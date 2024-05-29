نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: الإمارات بوابة تجارية للشرق الأوسط واتفاقياتنا مع كوريا نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية المستقبلية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

في إطار زيارته الرسمية لجمهورية كوريا، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم، بوفدي الشركات الكبرى وريادة الأعمال الكورية.

خلال اللقاء، تبادل صاحب السمو الأحاديث مع أعضاء الوفدين حول إنتاج مؤسساتهم واستمع لعرض مفصل عن مختلف الصناعات التي يعملون بها، بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة والمنتجات المتطورة التي يقدمونها، والتحديات التي تواجههم.

ناقش الجانبان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، مؤكِّدين على دور الشركات ومجتمع الأعمال في البلدين في دفع عجلة التعاون من خلال المشاريع والاستثمارات المشتركة.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات تسعى دائمًا لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة مواتية لها، سواء من خلال البنية التحتية المتطورة أو الأنظمة والتشريعات الداعمة. كما أشار إلى أن الموقع الجغرافي للإمارات يجعلها بوابة تجارية رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح سموه أن الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات ورجال الأعمال من كلا البلدين، مما يسهم في نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية المستقبلية.

من جانبهم، أعرب رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكورية عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مؤكدين رغبتهم في الاستثمار والعمل في دولة الإمارات وتعزيز التعاون مع نظرائهم الإماراتيين. وأشادوا بالتطور التنموي الذي تشهده الإمارات والفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة فيها، مؤكدين أهمية زيارة صاحب السمو لجمهورية كوريا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

رافق صاحب السمو خلال اللقاء، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، إلى جانب عدد من المسؤولين المرافقين لصاحب السمو خلال زيارته لجمهورية كوريا.