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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 29-5-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الداخلية، وصحو بوجه”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.



            

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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