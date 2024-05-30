اختتام برنامج “موهبة” للارتقاء بمهارات الطلبة في المجالات الزراعية

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مايو 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم اختتام برنامج “موهبة” الزراعي الذي تم إطلاقه شهر فبراير الماضي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وذلك ضمن مبادرة تنمية المواهب المحلية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر لدى جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب “وام”، استهدف البرنامج 60 طالباً وطالبة للارتقاء بمهاراتهم في المجالات الزراعية المختلفة وتعريفهم بأهم التقنيات الزراعية المبتكرة التي تسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية وتطويرها بمختلف مكوناتها، كما تم من خلال المبادرة تنفيذ مسابقة في مجال الابتكار الزراعي للطلبة المشتركين في البرنامج.

وجاء البرنامج في إطار حرص الهيئة على جعل القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي ممكنا بالمعرفة والبحث العلمي والتطوير، كما تعمل الهيئة على تمكين الطلاب للاستفادة من إمكانات الهيئة وبنيتها التحتية لتحقيق التكامل بين الأبحاث العلمية وتطبيقاتها في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي.

وأشرف على البرنامج مختصون من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضمن أربع مراحل تدريبية ميدانية في عدد من المحطات البحثية التابعة للهيئة في أبوظبي والعين بالإضافة إلى منتزه العلوم والابتكار في جامعة الإمارات ومزرعة فلج هزاع، حيث تعرف الطلاب على أهم التقنيات الزراعية المبتكرة، والتي تشجعهم على الابتكار في المجال الزراعي بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي.

واشتمل البرنامج على التدريب العملي الميداني في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والزراعة المتقدمة، ووقاية النبات، ومختبرات الغذاء، والبيوت المحمية والشبكية، والتدريب الميداني لتصميم شبكات الري، وتربية النحل، والاستزراع السمكي ، والتدريب الميداني في الثروة الحيوانية .

كما تضمن البرنامج العديد من الحقائب التدريبية التخصصية التي من شأنها الارتقاء بمهارات الطلبة في مختلف محاور البرنامج ، وصولاً إلى تصميم مشروع زراعي مبتكر في نهاية البرنامج لترجمة ما اكتسبه الطلبة من معلومات ومهارات بشكل عملي ملموس.