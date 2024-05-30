نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصل بكين في زيارة دولة إلى الصين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مايو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى العاصمة الصينية بكين اليوم في زيارة دولة تستمر لمدة يومين، وذلك استجابة لدعوة من فخامة الرئيس شي جين بينغ.

ويرافق سموه خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم كلًا من: سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة، والشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان.

كما يضم الوفد معالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما يرافق الوفد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة اللواء الركن مسلم الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعادة خالد محمد جديد الشحي نائب رئيس بعثة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة طارق عبد الرحيم الحوسني الأمين العام لمجلس توازن، وسعادة معمر عبدالله أبوشهاب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن.