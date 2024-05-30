نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مايو 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 30-5-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب غرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.