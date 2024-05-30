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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مايو 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 30-5-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب غرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.



            

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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