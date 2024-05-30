نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ينعى وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مايو 2024 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تعازيه في وفاة المرحوم سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه على حسابه في منصة “إكس”: “رحم الله سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة وأسكنه فسيح جناته. من الرعيل الأول الذي عمل مع الشيخ زايد، رحمه الله، بإخلاص وتفان. خالص التعازي لأبنائه والعائلة الكريمة”.