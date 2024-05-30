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رئيس الدولة ينعى وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مايو 2024 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تعازيه في وفاة المرحوم سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة الذي وافته المنية أمس.

 

وقال سموه على حسابه في منصة “إكس”: “رحم الله سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة وأسكنه فسيح جناته. من الرعيل الأول الذي عمل مع الشيخ زايد، رحمه الله، بإخلاص وتفان. خالص التعازي لأبنائه والعائلة الكريمة”.



            

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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