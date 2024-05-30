نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: العلاقات بين الدول العربية والصين تاريخية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مايو 2024 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بالمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني في بكين بحضور فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من القادة العرب.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: “سعدت اليوم بالمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني في بكين بحضور فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من القادة العرب”.

وتابع: “العلاقات بين الدول العربية والصين تاريخية وثمة حرص مشترك على تنميتها وتوسيع آفاقها، وسياسة دولة الإمارات تقوم على تعزيز أُطر العمل الدولي بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعوبنا نحو الرخاء والازدهار”.