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طيران الإمارات تنقل 21.8 مليون مسافر على طائرات A380 خلال السنة المالية الماضية

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مايو 2024 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن نقلها 21.8 مليون مسافر على طائراتها A380 العملاقة خلال السنة المالية الماضية، أي ما يعادل 42% من إجمالي المسافرين البالغ عددهم 51.9 مليون مسافر.

 

وسافر هؤلاء المسافرون إلى 48 وجهة، تمثل 34% من شبكة طيران الإمارات العالمية التي تضم 151 وجهة عبر القارات الست.

 

وتُعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات A380 في العالم، حيث تمتلك 116 طائرة من هذا الطراز، وتستحوذ على 68.6% من إجمالي السعة المتوفرة لطائرات A380 على مستوى العالم.

 

وبين يونيو وأغسطس 2024، تخطط طيران الإمارات لتشغيل 75 رحلة مغادرة يومية من دبي على متن طائرات A380.



            

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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