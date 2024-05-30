نشكركم على متابعتكم خبر اكتشاف شبكة دماغية لها دور هام في التعاطف والذكاء الاجتماعي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مايو 2024 10:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

تمكن باحثون من المعهد الإيطالي للتكنولوجيا في إيطاليا من اكتشاف شبكة دماغية جديدة تربط بين قشرة الفص الجبهي والقشرة خلف الطحال، ولها دور هام في التعاطف والذكاء الاجتماعي لدى الحيوانات والبشر.

وبحسب الدراسة، فإن هذه الشبكة الدماغية الجديدة تعمل على ربط المعلومات الاجتماعية والعاطفية، مما يسمح لنا بفهم مشاعر الآخرين والتفاعل معهم بشكل مناسب، و قادرة على أن تتطور بشكل كبير خلال مرحلة الطفولة.