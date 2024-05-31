نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة سعدت اليوم بلقاء فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبيةفي بكين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة: محمد ضوا

اليوم، في العاصمة الصينية بكين، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بلقائه مع فخامة الرئيس الصيني شي جين بينج.

ناقش القائدان خلال اللقاء علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين، وأكدا على التزامهما بتعزيزها في مختلف القطاعات. وأشادا بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبالإنجازات المشتركة التي تحققت خلال تلك الفترة.

كما عبر الزعيمان عن عزمهما على مواصلة العمل معًا نحو نقلات نوعية جديدة في العلاقات بين الإمارات والصين خلال العقود المقبلة، لما فيه مصلحة شعبي البلدين.