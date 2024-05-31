نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات وقطر توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة: محمد ضوا وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، اليوم، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي. أهمية الاتفاقية: تعزيز الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية.

زيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري.

تعزيز الأهداف الإنمائية من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.

توفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات من الازدواج الضريبي.

دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة.

حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية.

تيسير تحويل الأرباح والعائدات.

تنظيم فض المنازعات. تصريحات المسؤولين: محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “تسهم هذه الاتفاقية في تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.”

“تسهم هذه الاتفاقية في تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.” علي بن أحمد الكواري، وزير المالية: “ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، والتي تأتي في ظل التعاون المشترك والمستمر في توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين.”





