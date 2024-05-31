نشكركم على متابعتكم خبر “الخارجية” تفتح باب التسجيل لبرنامج البعثات الدراسية ابتداء من أول يونيو المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن فتح باب التسجيل لبرنامج البعثات الدراسية للطلبة الإماراتيين المتفوقين عبر موقع الوزارة، وذلك لاستكمال مسيرتهم الدراسية في إحدى الجامعات العالمية المرموقة. يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل كوادر إماراتية متخصصة في المجالات التي تلبي احتياجات الدبلوماسية الإماراتية ورفع مستوى الكفاءات الوطنية وفق أرقى المعايير. يستمر التسجيل من 1 يونيو إلى 30 يونيو 2024.

يهدف برنامج البعثات الدراسية إلى تطوير قيادات دبلوماسية قادرة على التأثير الإيجابي في الساحة الدولية، وتزويد المبتعثين بالمهارات والكفاءات اللازمة ليصبحوا رواداً وصناع تغيير في السياسة الخارجية لدولة الإمارات. يسعى البرنامج إلى تمكين الطلبة من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السلك الدبلوماسي من خلال توفير الأدوات اللازمة للتميز ودعم مسيرة الإمارات، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مجال الدبلوماسية، مما يسهم في تعزيز التغيير الإيجابي والتطور المستمر.

دعت وزارة الخارجية الراغبين في الالتحاق بالبرنامج لزيارة الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.mofa.gov.ae/ar-ae/scholarship للاطلاع على المستندات المطلوبة وشروط التقديم. وتشمل شروط القبول أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (حامل جواز السفر الإماراتي وخلاصة القيد)، وأن يتراوح عمره بين 17 و22 عاماً، وأن يكون حاصلاً على موافقة ولي الأمر، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بشهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة. كما يجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 90% أو ما يعادلها، وشهادة كفاءة في اللغة الإنجليزية (6.5 Academic IELTS) أو ما يعادلها، وقبول أكاديمي للدراسة من جامعة معتمدة من قبل وزارة الخارجية. كما يشترط على الطلاب الموافقة على دراسة لغة ثالثة إذا طُلب منهم ذلك، والموافقة على العمل في وزارة الخارجية في السلك الدبلوماسي لفترة تعادل سنوات الدراسة، بالإضافة إلى دخول أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بعد التخرج. يجب على الطلبة الذكور أيضاً توفير شهادة إعفاء أو إنهاء من الخدمة الوطنية.

تشمل إجراءات الالتحاق عدة اختبارات ومقابلات، ويمر الطلاب بعد قبولهم بثلاث مراحل حتى يصبحوا دبلوماسيين إماراتيين. تبدأ هذه المراحل بالابتعاث للخارج للدراسة والحصول على شهادة البكالوريوس، ثم الالتحاق بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية للحصول على دبلوم الدراسات العليا المتخصص في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وأخيراً الالتحاق بالعمل في وزارة الخارجية والتعيين في السلك الدبلوماسي بعد استيفاء متطلبات التخرج.