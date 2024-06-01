نشكركم على متابعتكم خبر “مذنب العام” يسطع في سماء الإمارات في أكتوبر ويُشاهد بالعين المجردة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 يونيو 2024 08:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنّ سكان الإمارات وسائر العالم سيشهدون ظاهرة فلكية استثنائية خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث سيمرّ “مذنب العام” بالقرب من الأرض، و سيكون مرئيًا بالعين المجردة.

وأوضح الجروان أنّ المذنب، الذي أطلق عليه اسم “Tsuchinshan-ATLAS” بعد اكتشافه في فبراير من العام الماضي، يسير حاليًا بين مداري المريخ والمشتري، ولكنّه سيتزايد سطوعًا ويظهر له ذيلٌ مع اقترابه من الأرض في شهر أكتوبر.

و من المتوقع أن يكون المذنب في أشدّ سطوعه خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر، حيثُ قد يُصبح أكثر سطوعًا من كوكب الزهرة، ألمع جرمٍ في سماء الليل، ما يجعله مرئيًا بسهولة دون الحاجة إلى استخدام تلسكوب.