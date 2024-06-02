محمد بن زايد يغادر الصين في ختام زيارة دولة

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، بكين في ختام زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، استمرت يومين.

ورافق سموه خلال الزيارة وفد ضم كلاً من: سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومحمد علي الشرفاء الحمادي رئيس البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، واللواء الركن مسلم الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخالد محمد جديد الشحي نائب رئيس بعثة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وطارق عبد الرحيم الحوسني الأمين العام لمجلس توازن، ومعمر عبدالله أبوشهاب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن.