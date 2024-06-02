نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ساموا بذكرى الاستقلال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 02:49 مساءً - متابعة سماح اسماعيل

بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى تيوميالفانو فاليتو سوالوفي الثاني، رئيس دولة ساموا المستقلة.

كما أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس تيوميالفانو فاليتو سوالوفي الثاني.

وأرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فيامي ناومي ماتافا، رئيسة وزراء دولة ساموا المستقلة.