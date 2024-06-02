“استشاري الشارقة” يناقش سياسة دائرة الشؤون الإسلامية

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 10:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الـ11 التي عقدها أمس بمقر المجلس، سياسة دائرة الشؤون الإسلامية، وذلك ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.

وبحسب “وام”، قال سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، إن الدائرة شهدت في الآونة الأخيرة تطورات ملحوظة؛ إذ ارتفعت أعداد المساجد وارتقى الجانب التوعوي الديني ليشمل فئات المجتمع كافة، إلى جانب تعاونها مع مؤسسات المجتمع الـمحلي، وتنظيم الأنشطة المجتمعية الدينية والخيرية والإنسانية.

ووجه أعضاء وعضوات المجلس العديد من الأسئلة حول مجالات عمل الدائرة واختصاصاتها، فيما رد رئيس الدائرة ومعاونه على الاستفسارات مؤكدين أنها تمثل رافدا هاما وحيويا لأعمال دائرة الشؤون الاسلامية.

وسيعقد المجلس جلسته المقبلة يوم الخميس الموافق 13 يونيو الجاري لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ومشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة الشؤون الإسلامية، ومراسم اختتام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.