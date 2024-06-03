نشكركم على متابعتكم خبر أراضي دبي تغرم 3 مطورين 1.5 مليون درهم لمخالفتهم قانون حساب الضمان العقاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مخالفات بحق ثلاثة مطوّرين عقاريين، حيث تم تغريم كل واحد منهم 500 ألف درهم، وذلك لترويجهم وتسويقهم لمشاريع عقارية دون استكمال إجراءات التسجيل وفتح حساب ضمان لهذه المشاريع، وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي.

يُعد حساب الضمان بمثابة الحساب المصرفي المخصص للمشاريع العقارية المباعة على الخارطة، حيث تُودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين لضمان حقوقهم، وتنظيم صرف المبالغ في حساب الضمان لتشييد هذه المشاريع.

وأوضح علي عبد الله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تعمل إدارة الرقابة العقارية بشكل مستمر على مراقبة السوق العقاري في الإمارة، لضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والتشريعات المنظمة لممارسة النشاط العقاري».

وأكد قائلاً: «ندعو جميع الشركات العقارية إلى ضرورة الامتثال للقوانين والتشريعات لتفادي الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مما يساهم في خلق بيئة عقارية آمنة لجميع المستثمرين. كما يجب على المستثمرين التأكد من ترخيص وتسجيل المشاريع المباعة على الخارطة في حساب الضمان، وذلك عبر تطبيق دائرة الأراضي والأملاك في دبي “دبي ريست”، وعدم دفع أي مبالغ خارج حساب الضمان الخاص بالمشروع».