نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يهنئ أمير الكويت وشعبها بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بمناسبة تعيين الشيخ صباح خالد الصباح وليًا للعهد.

وتمنى سموه للشيخ صباح خالد الصباح دوام التوفيق والنجاح، ولأبناء وشعب الكويت الخير والرفاهية والازدهار.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي “X”: “نهنئ شعب الكويت الشقيق، وصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بمناسبة تولي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد. متمنين للكويت دوام المجد والعزة والاستقرار، وللشيخ صباح دوام التوفيق والنجاح، ولأبناء الكويت دوام الخير والرفاهية والازدهار”.