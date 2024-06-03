نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات اليوم الإثنين 3-6-2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 12:59 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 3-6-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب أحياناً نهاراً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.