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الطقس المتوقع في الإمارات اليوم الإثنين 3-6-2024

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 12:59 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 3-6-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب أحياناً نهاراً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

 

 


            
 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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