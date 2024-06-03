نشكركم على متابعتكم خبر برجيل القابضة وكيرالتي الكولومبية تعلنان عن مشروع “الكالما” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقعت برجيل القابضة اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك يطلق عليه “الكالما” مع شركة “كيرالتي – Keralty S.A.S ” وهي منظمة صحية متعددة الجنسيات مقرها كولومبيا.

وبحسب “وام”، تهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في كارتاخينا دي إندياس في كولومبيا، إلى تعزيز سلسلة التوريد في القطاع الصحي من خلال تعزيز الوصول إلى الرعاية عالية الجودة بتكلفة معقولة.

كما يهدف مشروع “الكالما”، والذي يعني “متحدون من أجل الصحة والرعاية”، لدمج نموذج رعاية صحية فريد قائم على القيمة مع مراكز رعاية أولية متخصصة وإدارة المخاطر الصحية ومجموعة جديدة من خدمات الصحة العقلية المتكاملة ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 30 مليون مريض خلال العقد المقبل .

وتجمع الشراكة الاستراتيجية بين خبرة ومعرفة المجموعتين من أجل الانتشار السريع في الشرق الأوسط مع إمكانية التوسع لاحقًا إلى شمال أفريقيا وسيتم إطلاق المشروع المشترك لأول مرة في المملكة العربية السعودية ، فيما يهدف التعاون إلى توسيع نطاق الخدمات خارج المنطقة من خلال تقييم كل سوق وتنفيذ الاستراتيجية على أساس كل دولة على حدة.

حضر حفل الإعلان عن الشراكة سعادة محمد عبد الله بن خاطر الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا والدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة وجون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة إلى جانب يوسيبا غراجاليس رئيس كيرالتي والدكتور إيميليو هيريرا رئيس القطاع الصحي في كيرالتي.

وقال الدكتور شمشير فاياليل إن هذا المشروع يركز على الرعاية الشاملة بدءًا من الوقاية إلى السيطرة على الأمراض لتعزيز الخدمات ونتائج المرضى على المستوى المحلي والشخصي.

يذكر أنه سيتم تشغيل الشراكة في المشروع المشترك من خلال شركة قابضة تم تأسيسها حديثًا في نطاق سلطة سوق أبوظبي العالمي وستمتلك كل من شركتي برجيل القابضة وكيرالتي حصة متساوية بنسبة 50 في المائة .