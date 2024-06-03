نشكركم على متابعتكم خبر “طيران الإمارات” تستبعد “بوينغ 777 إكس” من جداول التسليم في 2025 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، أن الشركة قد اتخذت قرارًا داخليًا بشأن استبعاد طائرات البوينغ 777 إكس من جداول التسليم خلال العام المقبل 2025. وأضاف خلال تصريحاته على هامش الاجتماع الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أنه لا يعتقد أن شركة بوينغ ستسلم الطائرات المطلوبة في 2025، وذلك بناءً على المعطيات الحالية والتحديات الموجودة.

وأشار الرضا إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين شركات الطيران والمصنعين تتضمن شروطًا جزائية في حال عدم تسلم الطائرات في الوقت المتفق عليه، مؤكدًا على حق طيران الإمارات في مطالبة تنفيذ هذه الشروط في العقود المبرمة مع الشركة المصنعة.

وأوضح الرضا أن تأخير شركة بوينغ في تسليم طراز بوينغ 777-9، الذي طلبت طيران الإمارات أكثر من 100 وحدة منه، لخمس سنوات، قد دفع الشركة لإطلاق برنامج تحديث وتجديد طائراتها، حيث تم إضافة 43 طائرة أخرى من طراز أيرباص A380 و28 طائرة من طراز بوينغ 777 لبرنامج التحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى 191 طائرة.

وأكد الرضا أن طيران الإمارات ستبدأ تسلم طائرات الإيرباص أيه 350 اعتبارًا من سبتمبر العام الجاري، مشيرًا إلى أن سعة هذه الطائرة أقل من طائرة البوينغ 777، إلا أنها تمنح الناقلة مرونة للدخول في أسواق وتشغيل رحلات إلى وجهات جديدة.

وختم الرضا تصريحاته بالإشارة إلى أن تكاليف الصيانة السنوية في طيران الإمارات، بما في ذلك تكاليف الصيانة للمحركات، بلغت نحو 11 مليار درهم سنويًا خلال الفترة الحالية.