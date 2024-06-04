نشكركم على متابعتكم خبر لجنة شؤون الخبراء في “قضاء أبوظبي” تصدر قراراً بوقف قيد خبيرين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي قراراً بوقف قيد خبيرين، بعد مراجعة نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء المقيدين لدى الدائرة لشهر أبريل 2024. هذا القرار جاء بناءً على نتائج التقييم والتفتيش الفني على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.

خلال اجتماعها برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وافقت اللجنة على طلبات تجديد القيد لثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة في جدول الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء، كما وافقت على طلب قيد خبير بجدول الحراسة القضائية. بالإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في شكوى مقدمة ضد خبير واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للإجراءات المقررة.

عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي من محكمة العين، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.