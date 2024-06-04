نشكركم على متابعتكم خبر تحت رعاية منصور بن زايد .. انطلاق فعاليات مهرجان ليوا للرطب 15 يوليو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 08:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، تنظم هيئة أبوظبي للتراث فعاليات مهرجان ليوا للرطب في دورته العشرين بمدينة ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وذلك من 15 إلى 28 يوليو 2024.

يحتفي مهرجان ليوا للرطب بموسم جني الرطب، وهو جزء أصيل من التراث الإماراتي. يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من المسابقات التراثية، منها مزاينات الرطب والفاكهة، المزرعة النموذجية، وأجمل «مخرافة رطب». كما يقدّم المهرجان فعاليات متنوعة للزوّار في السوق الشعبي، وقرية الطفل، والمسرح، إضافة إلى أجنحة الجهات الداعمة والراعية والمشاركة، وأركان الحرفيات، ومحلات بيع الرطب ومنتجات نخيل التمر.

يُقام المهرجان في إطار المهرجانات والفعاليات التي تنظّمها حكومة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة للمهرجانات التراثية والبرامج الثقافية. تهدف هذه الفعاليات إلى استدامة التراث ونقله من جيل إلى جيل، وإيصاله إلى مختلف دول العالم، بالإضافة إلى إسهامها في تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب مزيد من الزوّار محلياً وخارجياً.

يجمع المهرجان كل عام أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الاستثمارية من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالزراعة، وخاصة شجرة النخيل ومنتجاتها، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة تزامناً مع عام الاستدامة. كما يهدف إلى نشر ثقافة الزراعة في المجتمع، وإبراز التراث الإماراتي، ودعم المنتجات والصناعات المحلية.

يسعى المهرجان إلى ترسيخ المكانة التاريخية للنخيل والمحافظة عليها، وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات ونقله للأجيال المقبلة. كما يهدف إلى دعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتفعيل الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة. يهدف المهرجان أيضاً إلى توعية المزارعين بأحدث أساليب الزراعة، والعناية بمزارعهم، وإطلاعهم على أفضل الممارسات لتحسين جودة الإنتاج.