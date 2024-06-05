نشكركم على متابعتكم خبر “مالية عجمان” تلتقي بشركائها الاستراتيجيين لرسم استراتيجيتها الجديدة تحت مظلة رؤية عجمان 2030 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:52 صباحاً - عقدت دائرة المالية في عجمان لقاءها الدوري مع الشركاء تحت عنوان “معا نرتقي” بهدف التعرُّف على احتياجاتهم من خلال جلسة العصف الذهني التي تخللت اللقاء؛ إضافة إلى تثمين وتكريم الجهود المشتركة والمثمرة لكافة الأطراف والدور المحوري الذي لعبته في الإنجازات التي تحقّقت على مدار العام الماضي 2023 .

وانطلقت فعاليات الملتقى بحضور سعادة مروان آل علي، مدير الدائرة، ومدراء الإدارات والمكاتب والأقسام في الدائرة، وممثّلي الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة التي تربطها مع الدائرة علاقة تعاون راسخة.

وأكد سعادة مروان آل علي أنّ هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل البنّاء والاحتفاء بقوّة الشراكات الاستراتيجية التي أسهمت بشكل فاعل في تحقيق النجاحات التي كلّلت مسيرة الدائرة، مجدِّداً العزم على مواصلة الشراكة والعمل بروح الفريق للوصول إلى الأهداف المستقبلية المشتركة.

وقال: “إننا حريصون على تطوير وتنمية واستمرار الشراكة وتعزيز الثقة مع شركائنا الاستراتيجيين، منطلقين من رؤية تهدف إلى ترسيخ منظومة مالية حكومية رائدة تمكِّن إمارة عجمان من تعزيز تنافسيتها. وفي إطار هذه الشراكة، سنمضي في بناء المستقبل المنشود، مواصلين التركيز على المرونة والتحسين المستمر لأدائنا، وتبنّي الابتكار في تطوير منظومة عمل مشتركة تضمن تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتقديم خدمات متميّزة تضفي قيمة أفضل لجميع المعنيين، وتنعكس إيجاباً على جودة حياة أفراد مجتمعنا”.

وتضمنت أجندة اللقاء عقد جلسة عصف ذهني ناقشت محاور عدة تضمنت: التواصل، والقيمة المضافة، والتوجُّهات المستقبلية، والشراكة، والتكامل. وهدفت هذه الجلسة إلى إتاحة الفرصة أمام الشركاء لمشاركة الرؤى وطرح أفكار ومقترحات جديدة في إطار هذه المحاور الأربعة التي تسعى الدائرة إلى توظيفها في رسم ملامح استراتيجيتها الجديدة وصياغة أهدافها بما يتواءم مع رؤية عجمان 2030، ووفق نهج متكامل يأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع الأطراف، ويضمن المنفعة المشتركة وتعزيز الشفافية والتعاون الفاعل المستمر لتحقيق تطلّعات القيادة الرشيدة في الجاهزية للمستقبل واستدامة التنمية الشاملة في ربوع الوطن.

وفي ختام الملتقى كرّم سعادة مروان آل علي الشركاء، تقديراً لجهودهم المشتركة وتعاونهم المستمر في دعم مسيرة الدائرة وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة.

وأكّد آل علي أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الدائرة الدائم على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين، وتسليط الضوء على إسهاماتهم البارزة في النجاحات التي تحققها الدائرة، كما يعكس قناعتها الراسخة بأهمية تكامل الجهود لتحفيز الابتكار والتميُّز، ودفع المسيرة التطويرية في الإمارة نحو الأمام، وخدمة المصلحة العليا للوطن.