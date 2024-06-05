اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تعديل أوقات حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر تعديل أوقات حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعديل أوقات حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد.

 

وقالت الهيئة عبر منصة “إكس” : “حظر حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة بالاتجاهين، خلال الأوقات التالية:

 

من 6:30 إلى 8:30 صباحاً

 

من 1:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً

 

من 5:30 إلى 8:00 مساءً

 

وأضافت: “يمكن لسائقي الشاحنات استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات أو الانتظار في استراحات الشاحنات خلال أوقات الحظر”.



            

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا