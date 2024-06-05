نشكركم على متابعتكم خبر تعديل أوقات حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعديل أوقات حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وقالت الهيئة عبر منصة “إكس” : “حظر حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة بالاتجاهين، خلال الأوقات التالية:

من 6:30 إلى 8:30 صباحاً

من 1:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً

من 5:30 إلى 8:00 مساءً

وأضافت: “يمكن لسائقي الشاحنات استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات أو الانتظار في استراحات الشاحنات خلال أوقات الحظر”.