نشكركم على متابعتكم خبر طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض، تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وبحث اللقاء تكثيف التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات وسبل العمل على دعم الاستقرار وفرص السلام في منطقة الشرق الأوسط.