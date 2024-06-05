نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون كلاوديا شينباوم بفوزها في الانتخابات الرئاسية بالمكسيك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة كلاوديا شينباوم، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المكسيكية. وقد أعرب سموه في برقيته عن خالص التهاني والتبريكات لفوز شينباوم بهذا المنصب الرفيع، مشيدًا بالعلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمكسيك، ومؤكدًا على تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن ثقته في أن فوز شينباوم سيسهم في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار في المكسيك، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها الرئاسية الجديدة. وشدد سموه على أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الدولتين، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التطلعات المستقبلية للشعبين الصديقين.

وفي السياق ذاته، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة المنتخبة كلاوديا شينباوم. وأعرب سموه في برقيته عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة هذا الفوز التاريخي، مؤكداً على العلاقات القوية والمتينة التي تربط بين دولة الإمارات والمكسيك، ورغبة دولة الإمارات في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين.

كما بعث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة المنتخبة كلاوديا شينباوم. وأكد سموه في برقيته على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، متمنيًا لها التوفيق في قيادة المكسيك نحو المزيد من التقدم والازدهار.