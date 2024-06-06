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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 6-6-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



            

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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