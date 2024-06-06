نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يهنئ هاتفياً أمير الكويت بتعيين صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، حيث قدم له التهنئة بمناسبة تعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.

أعرب سموه، في هذا الاتصال، عن أطيب التمنيات لدولة الكويت الشقيقة وشعبها بالرفاهية والتقدم والازدهار، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

من جانبه، أعرب صاحب السمو أمير الكويت عن شكره وتقديره لمشاعر الأخوة الطيبة التي عبر عنها سمو الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً على قوة وتماسك العلاقات الوثيقة التي تربط بين الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، معبراً عن أمنياته بالتقدم والازدهار المستمر لدولة الإمارات.