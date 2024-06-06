تعاون بين “إيميرج” و”إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية” لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة “إيميرج”، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” ومجموعة “أي دي إف” اليوم عن توقيع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية كهرو ضوئية بقدرة 3 ميجاواط على أسطح منشآت “إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية”، الشركة الإماراتية المتخصصة في تصنيع وتصدير الأنابيب الفولاذية.

وبحسب “وام”، تتطلع شركات الصلب مثل “إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية” إلى استخدام حلول وتقنيات مبتكرة وفعالة وخالية من الانبعاثات الكربونية لتعزيز معايير الاستدامة ضمن عملياتها، حيث تعد عملية إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات من الأولويات التي أقرها مؤتمر COP28 للوصول إلى الحياد الكربوني في المستقبل.

وسيتم تركيب المحطة على أسطح منشآت شركة “إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية” في منطقة المصفح بأبوظبي.

وتساهم المحطة في تفادي إطلاق 2500 طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، وتوليد أكثر من 5000 ميجاواط/ساعة من الكهرباء سنويا.

وتتكون من أكثر من 5000 وحدة شمسية كهروضوئية، في حين ستتولى شركة “إيميرج” تطوير المشروع بالكامل، ويشمل ذلك عمليات التمويل والتصميم والمشتريات والبناء والتشغيل وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لمدة 25 عاما.

وقال ميشيل أبي صعب، مدير عام شركة “إيميرج”، إن المشروع يسهم في تمكين “ايه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية” من خفض تكاليف الطاقة والحد من البصمة الكربونية لعملياتها، إلى جانب دعم تحقيق أهداف الإمارات المتعلقة بتنويع مزيج الطاقة.