نشكركم على متابعتكم خبر “أرادَ” ترسي عقدين بقيمة 1.48 مليار درهم لبناء المرحلتين الأخيرتين من مجتمع مَسار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 07:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أرست “أرادَ” للتطوير العقاري، أمس، عقدين رئيسيين بقيمة 1.48 مليار درهم لتشييد ” سيكويا وسرو ” المرحلتين الأخيرتين من مجتمع مَسار الأخضر والذي تبلغ قيمه مبيعاته الإجمالية 9.5 مليار درهم في ضاحية السيوح بالشارقة.

وبحسب “وام”، أكدت الشركة أنه تمت ترسية عقد بناء 428 منزلاً في حي ” سيكويا ” بقيمة 650 مليون درهم، وترسية العقد الثاني بقيمة 830 مليون درهم لبناء 597 وحدة سكنية في حي ” سرو ” المرحلة السادسة والأخيرة من مَسار.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة في ‘أرادَ‘ إن ترسية هذه العقود الإنشائية تأتي في وقتٍ مثالي ما يضمن تسليم مجتمع مَسار بكفاءةٍ عالية ومستوىً استثنائي من الجودة ، لافتا إلى أنه منذ إطلاق هذا المجتمع المبتكر قبل أكثر من ثلاثة أعوام شهد المشترون والمستثمرون لدينا ارتفاعاً كبيراً على قيمة منازلهم.

وستتم المباشرة فوراً بالأعمال الإنشائية في سيكويا وسرو حيث من المتوقع تسليمهما بحلول صيف عام 2026 .

ومع ترسية العقود الأخيرة يرتفع عدد المنازل قيد الإنشاء في مَسار إلى 2.570 حيث تم تسليم 430 منزلاً ضمن المرحلة الأولى منه نهاية العام الماضي.

ومن المتوقع الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من مَسار كايا وروبينيا واللتين تضمان 986 منزلاً خلال الأشهر القليلة المقبلة .