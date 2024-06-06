نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يشهد إطلاق مبادرات بيئية مبتكرة تعزز نهج الاستدامة في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 10:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في قصر البحر بأبوظبي، عدداً من رواد الأعمال والشباب ومسؤولين معنيين بمجال البيئة، وذلك للاطلاع على مبادرات بيئية وأفكار مبتكرة تسهم في تعزيز نهج دولة الإمارات وجهودها في مجالات الاستدامة وصون الموارد الطبيعية.

مبادرات ملهمة وتأثير واسع:

خلال اللقاء، استمع سموه لشرح مفصل من أصحاب المبادرات حول أهميتها وإمكانيات تطويرها وتطبيقها على نطاق واسع، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها حتى الآن. وأشاد سموه بأهمية هذه الحلول المبتكرة في تعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على موارد البيئة واستدامتها، وصولاً إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

الابتكار مفتاح الاستدامة:

أكد سموه أن المبادرات التي يقدمها رواد الأعمال البيئي في دولة الإمارات والعالم بمثابة مصدر إلهام لبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل حماية البيئة من التحديات التي تواجهها. وشدد سموه على حرص دولة الإمارات على ضمان الاستفادة من كل الإسهامات والمبادرات في هذا الشأن، بجانب تعزيز الوعي بدور الأفراد والمجتمعات في مواجهة تحدي التغير المناخي.

مسؤولية عالمية مشتركة:

أشار سموه إلى أن حماية البيئة وصون مواردها مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع المجتمعات على مستوى العالم. وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل التعاون مع الشركاء لتحقيق الأهداف العالمية في مجال الاستدامة، وترجمة “اتفاق الإمارات” التاريخي الناتج عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشـأن تغير المناخ (COP28) إلى برامج عمل فاعلة من أجل مستقبل أفضل لشعوب العالم كافة.