نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات حمدان بن محمد.. صرف رواتب موظفي حكومة دبي قبل عيد الأضحى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 يونيو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، توجيهاً بصرف رواتب شهر يونيو لموظفي حكومة دبي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بتاريخ 13 يونيو 2024.

يهدف هذا القرار إلى تمكين الموظفين من تلبية احتياجات أسرهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم خلال عيد الأضحى المبارك.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص حكومة دبي على دعم موظفيها وتقدير عطائهم وجهودهم المبذولة في تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة.

وقد قوبلت هذه المبادرة بتقدير كبير من قبل موظفي حكومة دبي، الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد على هذه اللفتة الكريمة.