نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 يونيو 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 7-6-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.