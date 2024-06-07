نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين الاعتداء على السفارة الاميريكة في بيروت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 يونيو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة في بيروت في 6 يونيو 2024. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية على ضرورة حماية المباني الدبلوماسية بما يتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في المنطقة، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس. وشددت على أهمية الحوار والتفاهم كوسيلة لحل الخلافات.

وعبرت الوزارة في بيانها عن شكرها وتقديرها للحكومة اللبنانية على جهودها في حماية السفارة الأمريكية وضمان سلامة الدبلوماسيين والموظفين.

وقد أدانت العديد من الدول الأخرى هذا الاعتداء، مؤكدة على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية البعثات الدبلوماسية.