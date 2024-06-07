نشكركم على متابعتكم خبر 6000 استراحة لعمال خدمات التوصيل خلال فترة “حظر العمل وقت الظهيرة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 يونيو 2024 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، عن توفير 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في مناطق الدولة كافة، وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، وذلك خلال فترة “حظر العمل وقت الظهيرة” التي تبدأ في 15 يونيو الجاري وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وبحسب “وام”، يأتي ذلك ضمن مبادرات الحفاظ على صحة وسلامة عمال خدمات التوصيل وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وبالتعاون بين الوزارة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات مثل “طلبات” و”دليفيرو” و”نون” و”كريم” وغيرها، فيما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحلات التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنها تواصل جهودها ومبادراتها الرامية لتحقيق أفضل بيئة عمل آمنة وصحية للعمال بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، ضمن إطار الوعي المشترك بأهمية تحقيق أعلى المعايير الصحية وحماية العمال.

وأوضحت أن قطاع خدمات التوصيل يقع ضمن القطاعات اللوجستية الهامة ويتصف بالخصوصية كون عماله لا يتواجدون في مكان واحد وقت تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة”، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي يتم نقلها، والتي تتطلب توصيلها في الوقت المناسب.

وتأتي هذه الخطوة، استمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها العام الماضي وتم من خلالها توفير 365 محطة استراحة مؤمنة ومكيفة لعمال التوصيل، وتم توسيعها العام الحالي بالتعاون مع مختلف الجهات في إطار الحرص المشترك على سلامتهم وتجنبيهم الإنهاك الحراري خلال تأديتهم أعمالهم في أشهر الصيف، في ضوء ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا في فترة حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

ويلزم “حظر العمل وقت الظهيرة” أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة لاستراحة العمال وتوفير أدوات ووسائل التبريد المناسبة، وتوفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.

وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أية مخالفة لـ “حظر العمل وقت الظهيرة”، عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 وكذلك من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.