نشكركم على متابعتكم خبر “الخارجية” تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 يونيو 2024 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تسلّم سعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة حسين عبدي حلني، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الدولة.

وتمنّى سعادته للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب السفير الصومالي الجديد، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.