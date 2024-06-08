نشكركم على متابعتكم خبر بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.. “كيوليس ام اتش اي” تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة دبي للصحة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 يونيو 2024 11:53 صباحاً - انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية المسؤولية المجتمعية، ودعمًا لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كرائدة عالمية في هذا المجال، نظمت شركة “كيوليس ام اتش اي”، الشركة الرائدة في مجال النقل بالمنطقة، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة دبي للصحة، وذلك في إطار مبادراتها المستمرة لدعم المجتمع وتعزيز صحته. كما تعتبر هذه الحملة بمثابة تذكير بأهمية التبرع بالدم، وذلك قبيل يوم التبرع بالدم العالمي الذي يصادف يوم 14 يونيو.

وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالًا كبيرًا من موظفي الشركة الذين حرصوا على المشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل، تماشيا مع شعار اليوم العالمي للمتبرعين بالدم للعام 2024: “20 عامًا من الاحتفال بالعطاء: شكراً لكم، يا مانحي الدم!”.

بهذه المناسبة، أكد عادل العوضي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى شركة “كيوليس ام اتش اي”، على التزام الشركة بدعم المجتمعات التي تخدمها، قائلًا: “نؤمن في “كيوليس ام اتش اي” بأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني نبيل ينقذ الأرواح، ونفخر بشراكتنا مع هيئة دبي للصحة لضمان توفير إمدادات كافية من الدم للمحتاجين. تعكس هذه الحملة قيمنا الأساسية المتمثلة في المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية، ونحرص على تعزيزها من خلال مبادراتنا المستمرة.”

وأضاف العوضي: “توفر مخزون دائم من الدم يُعدّ ركيزة أساسية لنظام رعاية صحية قوي وفعال، حيث تُستخدم عمليات نقل الدم في العديد من الإجراءات الطبية الحاسمة. وتُعدّ حملات التبرع بالدم، مثل التي نظمتها شركة “كيوليس ام اتش اي” بالتعاون مع هيئة دبي للصحة، ضرورية لضمان تلبية احتياجات المرضى والمصابين، وتوفير رعاية صحية شاملة لهم. كما تُساهم هذه الحملات في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وتحثّهم على المشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل، مما يُعزز من تماسك المجتمع وتقدّمه”.

وأوضح عادل العوضي الفوائد الإضافية للتبرع بالدم، قائلًا: “يُقدم التبرع بالدم مكافأة شخصية عميقة للمتبرعين، حيث يشعرون بالرضا والامتنان لكونهم ساهموا في إنقاذ حياة شخص ما. كما يعزز التبرع بالدم الشعور بالهدف والمسؤولية الاجتماعية، ويسمح للأفراد بمشاهدة تأثير عملهم بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التبرع بالدم يُحسّن من الصحة النفسية للمتبرعين ويُعزز شعورهم بالرفاهية.”

وحققت حملة التبرع بالدم التي نظمتها شركة “كيوليس ام اتش اي” بالتعاون مع هيئة دبي للصحة نجاحًا كبيرًا، حيث ساهمت في ضمان مخزون حيوي من الدم للمحتاجين، وعززت التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية، ودعمت رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح رائدة عالمية في هذا المجال.

مسؤولية إنسانية

وتجاوزت حملة التبرع بالدم كونها مجرد عملية إنسانية لإنقاذ الأرواح، لتُجسد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات على أرض الواقع. فقد واكبت هذه المبادرة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كرائدة عالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومكنت الأفراد من المساهمة الفاعلة في تحقيق هذه الرؤية من خلال مشاركتهم في التبرع بالدم.

مستقبل صحي أكثر استدامة

لطالما لعبت حكومة الإمارات العربية المتحدة دورًا رياديًا في تعزيز مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات، مما عزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية داخل شركاتها ومؤسساتها. وتُعد شركة “كيوليس ام اتش اي” مثالًا رائدًا على التزام الشركات بدعم هذه الأهداف، حيث حرصت على تنظيم حملات التبرع بالدم وتعزيزها بشكل مستمر، إيمانًا منها بمسؤوليتها في المساهمة في بناء مستقبل صحي وأكثر استدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

نبذة عن شركة” كيوليس إم إتش أي”

فازت شركة” كيوليس ام اتش اي لإدارة القطارات وتشغيلها” وهي شركة مكونة من تحالف شركات كيوليس الفرنسية وشركة ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن، بعقد تشغيل وصيانة مترو وترام دبي من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لمدة 15 سنة: /9 سنوات أساسية و6 سنوات قابلة للتجديد كل سنتين، تتولى خلاله توفير خدمات التشغيل والصيانة لمترو دبي وتشغيل ترام دبي بداية من 8 سبتمبر 2021.

وتعمل شركة كيوليس ام اتش اي” من خلال أكثر من 1850 موظفًا مدرباً وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، على تعزيز تجربة الركاب ورفع سقف توقعاتهم لاسيما فيما يتعلق بمعايير الصحة والسلامة وجودة الخدمة والأداء والابتكار والرقمنة، لتمكين مترو وترام دبي من تقديم خدمات نقل عالمية المستوى.

من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة المتحدة، فرنسا وأستراليا، يتشارك 68500 موظفًا يشكلون مجموعة كيوليس جميعهم القيم نفسها: “نتخيل، نهتمّ ونلتزم”، التي تعكس ممارسات الشركة والتزامها اليوم. الدوام.

لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع التالي: www.keolismhi.ae.