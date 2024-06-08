نشكركم على متابعتكم خبر “دبي العطاء” تطلق المرحلة الثانية من مبادرة “طلاب من أجل الطلاب” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 يونيو 2024 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت “دبي العطاء” – جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية – المرحلة الثانية من مبادرة “طلاب من أجل الطلاب”، وهي مبادرة مجتمعية توفر للطلاب فرصة دعم تعليم أقرانهم من الأسر المتعففة.

وبحسب “وام”، ستنظم المدارس المشاركة يوماً تطوعياً لتوزيع 9000 حقيبة مدرسية تم شراؤها من الأموال التي تم جمعها، وذلك في الفترة من 10 حتى 25 يونيو الحالي في مقر المدارس المشاركة، كما سيتولى الطلاب دور المتطوعين لتجهيز هذه الحقائب، بعدها ستقوم دبي العطاء بتوزيع الحقائب المدرسية على المدارس والمؤسسات الخيرية، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ونظم طلاب من 14 مدرسة مُشاركة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة يناير الماضي، مجموعة متنوعة من الفعاليات شملت معارض الربيع ومبيعات المخبوزات والألعاب وغيرها، بهدف جمع التبرعات التي تم استخدامها لشراء اللوازم المدرسية الأساسية، بما في ذلك الحقائب المدرسية والقرطاسية للأطفال من الأسر المتعففة.

ونجحت المدارس المشاركة في جمع مبلغ 720.000 درهم ، حيث شهدت الأنشطة مشاركة الآلاف من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في مدارس مختلفة لدعم المبادرة.