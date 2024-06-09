رئيس الدولة يستقبل فريق نادي العين لكرة القدم بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 01:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم في قصر البحر بأبوظبي، فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا 2024 للمرة الثانية في تاريخه.

وهنأ سموه خلال اللقاء اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين الإداري والفني وجماهير النادي ومجلس الإدارة بهذا الإنجاز التاريخي، مشيداً بمستوى الأداء المتميز الذي قدمه الفريق خلال البطولة وروح التنافس العالية التي تحلى بها، مما يعكس إصرارهم وقوة عزيمتهم على الفوز. وثمن سموه جميع الجهود التي أسهمت في نجاح الفريق في تمثيل دولة الإمارات والوصول إلى منصة التتويج.

وحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفريق على مواصلة تطوير أدائه وتميزه للاستمرار في حصد الألقاب والبطولات، والحفاظ على المستوى الطيب الذي ظهر به. وأكد سموه أن أي إنجاز للفرق الوطنية يعزز رصيد الرياضة الإماراتية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، ويرفع مستوى الطموحات لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية في المستقبل في مختلف أنواع الرياضات والمنافسات.

من جانبهم، أعرب اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والدعم الذي يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لقطاع الرياضة والشباب في الدولة. وأكدوا أن الإنجاز الذي حققه فريق نادي العين يعد ثمرة من ثمار رعاية سموه ودعمه للقطاع الرياضي في الدولة، مشيرين إلى أن هذا الدعم يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة لمواصلة تقديم الأفضل دائماً من أجل بلوغ منصات التتويج ورفع علم الدولة في المحافل القارية والدولية.

والتقطت لسموه مع اللاعبين ومسؤولي النادي واللجان والرعاة الصور التذكارية.

حضر اللقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وعدد من مسؤولي نادي العين.