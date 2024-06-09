نشكركم على متابعتكم خبر إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية من السبت إلى الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 01:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تقرر أن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للعاملين في الحكومة الاتحادية من يوم السبت 9 ذي الحجة، الموافق 15 يونيو، وحتى يوم الثلاثاء 12 ذي الحجة لعام 1445 هجري، الموافق 18 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل في اليوم التالي، الأربعاء 19 يونيو 2024.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية.

واستند التعميم إلى قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وبهذه المناسبة، هنأت الهيئة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.