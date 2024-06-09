نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات … عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص من السبت إلى الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تم تأكيد عطلة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

تشمل هذه العطلة جميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة، وستكون مدفوعة الأجر، مما يتيح للموظفين الفرصة للاحتفال بالمناسبة مع عائلاتهم وأحبائهم. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة، وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية بين أفراد المجتمع.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن هذا القرار، تماشياً مع قرار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التي حددت إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في الحكومة الاتحادية. ويأتي هذا التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان توحيد الإجازات بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم رفاهية العاملين في مختلف القطاعات.

ويعكس هذا الإعلان حرص دولة الإمارات على الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية بطريقة تضمن سعادة ورفاهية جميع أفراد المجتمع، سواء من المواطنين أو المقيمين. كما يعكس التزام القيادة الرشيدة بتقدير جهود العاملين في مختلف المجالات، وتوفير الفرص لهم للاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم مع عائلاتهم خلال المناسبات الهامة.

وفي هذه المناسبة، تتوجه وزارة الموارد البشرية والتوطين بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع المقيمين على أرضها، متمنية للجميع عيداً سعيداً مليئاً بالفرح والسرور، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.