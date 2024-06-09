نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشهد أطول نهار في السنة خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال أطول نهار في السنة خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، حيث سيبلغ طول النهار 13 ساعة و48 دقيقة. ويُعرف هذا الحدث باسم “الانقلاب الصيفي” ويحدث سنوياً في 21 يونيو في معظم الدول، إلا أنه سيحدث هذا العام في 20 يونيو بالنسبة لمعظم دول العالم، وذلك في الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش، وهو ما يعتبر أبكر وقت له منذ عام 1796.

وبحسب “البيان”، وفقاً لإبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، فإن الشمس ستتعامد مع مدار السرطان خلال ظاهرة الانقلاب الصيفي، في أقصى موقع لها نحو الشمال. وسينعدم الظل وقت الظهر في مناطق التعامد، مثل المناطق الجنوبية من الدولة، بينما سيضمحل ظل الزوال في عموم شبه الجزيرة العربية ويكون أقصر ظل للزوال في عموم النصف الشمالي من الأرض.

يتوقع الجروان أن تتراوح درجات الحرارة خلال النصف الأول من الصيف، الذي يمتد من 21 يونيو إلى 10 أغسطس، بين 41 و 43 درجة مئوية نهاراً و 26 و 29 درجة مئوية ليلاً، مع أجواء جافة عموماً ونشاط للرياح.

وستسود خلال هذه الفترة رياح البارح الصيفية، حيث تنشط الرياح الشمالية والشمالية الغربية، مما قد يثير تحرك الكثبان الرملية ويُسبب الغبار أحياناً. كما توجد احتمالية لتشكل موجات هوائية حارة ترفع درجات الحرارة بما لا يقل عن 4 درجات عن معدلاتها الطبيعية، لتتجاوز 50 درجة مئوية نهاراً في بعض المناطق. و قد تهب أحياناً رياح “السموم” الحارة والجافة.

رطوبة عالية وأمطار رعدية في النصف الثاني من الصيف:

أما في النصف الثاني من الصيف، الذي يمتد من 11 أغسطس إلى 23 سبتمبر، فتتدفق الرطوبة العالية مع استمرار الحرارة العالية. وتنشط رياح الكوس الرطبة، التي تعمل على نشاط تكونات السحب الركامية على المرتفعات الجبلية والمناطق المحيطة بها، متسببة بأمطار رعدية أو ما يُعرف محلياً باسم “الروايح”.