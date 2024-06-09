نشكركم على متابعتكم خبر افتتاح جسر رئيسي ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 10:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات اليوم عن افتتاح جسر رئيسي ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وذلك كجزء من جهودها المستمرة لتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق في دبي. ويبلغ طول الجسر 666 متراً، ويساهم في تحسين انسيابية حركة المرور وتقليل زمن الرحلة بين منطقتي عقارات جميرا للجولف ومدينة دبي للإنتاج.

تفاصيل المشروع:

يشمل مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد بناء أربعة جسور جديدة بطول إجمالي 2874 متراً.

تم إنجاز 90% من المشروع حتى الآن. يتضمن المشروع أيضاً أعمال طرق بطول أكثر من سبعة كيلومترات، وتطوير التقاطعات السطحية، وإنشاء أنظمة إنارة وإشارات ضوئية، وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات ري.

يهدف المشروع إلى تحسين الربط بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد، وتخفيف الازدحام المروري، وتوفير حركة مرور أكثر سلاسة وسريعة لخدمة العديد من المشاريع التطويرية على جانبي الطرق.

فوائد المشروع:

تقليل زمن الرحلة بنسبة 40% بين شارع جرن السبخة وشارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه القصيص وديرة.

تقليل زمن الرحلة بنسبة 70% بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي.

تحسين انسيابية حركة المرور وتقليل الازدحام.

دعم التنمية العمرانية والنمو السكاني في المنطقة.

تعزيز الربط بين مختلف مناطق دبي.

وصرح معالي مطر الطاير: “إن افتتاح هذا الجسر يعد إنجازاً هاماً ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، والذي يأتي في إطار حرصنا على مواكبة التطورات العمرانية والنمو السكاني في إمارة دبي. ونؤكد على التزامنا بمواصلة العمل على تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في دبي، بما يساهم في تحقيق رؤيتنا الرامية إلى توفير شبكة نقل آمنة وكفؤة ومستدامة لجميع مستخدمي الطرق.”

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير محاور الطرق الاستراتيجية والطرق الشريانية في دبي، مثل محوري شارع اليلايس وشارع إكسبو، اللذين تم إنجازهما في السنوات الماضية. وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطة إلى تحسين منظومة التنقل في إمارة دبي ودعم حركة النمو الاقتصادي والتجاري