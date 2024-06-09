نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – “مكتب شؤون الحجاج ” يعتمد التسكين الذكي لحجاج الإمارات في المشاعر المقدسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 10:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

كشف “مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات” عن اعتماد التسكين الذكي لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة لهذا العام، مشيرا إلى أن اعتماد التسكين الذكي سيعمل على تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة من خلال تسريع عملية وصولهم إلى خيامهم بطريقة واضحة وسلسة، وتسهيل مهمة أصحاب الحملات في توزيع حجاجهم في المخيمات.

وبحسب “وام”، أكد المكتب في هذا الصدد أنه سيعمل على توفير قوائم التسكين الذكي لأصحاب الحملات قبل أداء المناسك بمدة كافية موضحا أن ذلك يأتي في ظل حرصه على مزيد من التوجه نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستفيدين كافة من خدمات الهيئة.